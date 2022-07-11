Депутат Мосгордумы Ступин попросил мэрию назвать адреса бомбоубежищ, но получил отказ из-за «секретности»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что в мэрии Москвы ему отказались называть адреса бомбоубежищ, так как эта информация «секретная».
В депутатском запросе на имя мэра Москвы Сергея Собянина, отправленном 3 июня, Ступин просил сообщить адреса бомбоубежищ в нескольких районах, где проживают его избиратели (Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино, Вешняки). Также депутат просил сообщить, соответствуют ли защитные сооружения установленным нормативам.
В ответе мэрии, подписанном заместителем мэра Петром Бирюковым, говорится, что в указанных районах «защитные сооружения гражданской обороны имеются», однако их расположение сообщать отказались, так как такая информация относится к гостайне. «Обобщенные сведения об адресах ЗС ГО, их количестве, готовности к приему укрываемых отражаются в ежегодных докладах о состоянии гражданской обороны в городе Москве, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации относятся к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в ответе.
«То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он [заммэра — прим. ред.] сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая «секретность», когда в час Х никто не будет знать, куда идти», — отметил депутат.
По словам Ступина, он намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить «и сооружения, и загадочную их секретность».
Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик о том, как жителям вести себя в случае «ядерного инцидента». По информации на официальном сайте города, жителям нужно соблюдать три важных шага, чтобы обезопасить себя.
Напомним, в июне администрация Брянска объявила конкурс на лучшее бомбоубежище.
В депутатском запросе на имя мэра Москвы Сергея Собянина, отправленном 3 июня, Ступин просил сообщить адреса бомбоубежищ в нескольких районах, где проживают его избиратели (Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино, Вешняки). Также депутат просил сообщить, соответствуют ли защитные сооружения установленным нормативам.
В ответе мэрии, подписанном заместителем мэра Петром Бирюковым, говорится, что в указанных районах «защитные сооружения гражданской обороны имеются», однако их расположение сообщать отказались, так как такая информация относится к гостайне. «Обобщенные сведения об адресах ЗС ГО, их количестве, готовности к приему укрываемых отражаются в ежегодных докладах о состоянии гражданской обороны в городе Москве, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации относятся к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в ответе.
«То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он [заммэра — прим. ред.] сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая «секретность», когда в час Х никто не будет знать, куда идти», — отметил депутат.
По словам Ступина, он намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить «и сооружения, и загадочную их секретность».
Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик о том, как жителям вести себя в случае «ядерного инцидента». По информации на официальном сайте города, жителям нужно соблюдать три важных шага, чтобы обезопасить себя.
Напомним, в июне администрация Брянска объявила конкурс на лучшее бомбоубежище.
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