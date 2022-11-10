В теракте в Стамбуле пострадали трое россиян
Россия и мир
В Генеральном консульстве РФ в Турции сообщили, что во время вчерашнего теракта в Стамбуле пострадали трое граждан России. По информации дипведомства, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом.
Власти Турции заявили, что к теракту может быть причастна Рабочая партия Курдистана. Задержана женщина, которую подозревают в участии в организации взрыва.
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10 ноября 2022