Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Владимир Путин отправил Реджепу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями после вчерашнего теракта в Стамбуле.«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», – в частности указано в телеграмме.Вчера на популярной туристической улице в Стамбуле случился взрыв. Турецкие власти квалифицировали произошедшее как теракт. По заявлению властей Турции, к организации взрыва может быть причастна Рабочая партия Курдистана. Подозреваемую в причастности к теракту уже задержали. Соответствующие видео опубликованы турецкими СМИ.