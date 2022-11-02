Новосибирский депутат, сбивший ребенка на внедорожнике, «временно отстранен от должности»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске депутат от «ЕР» Сергей Мамонтов, сбивший ребенка на внедорожнике и покинувший место ДТП, отстранен от должности по решению суда.
По данным региональной прокуратуры, Татарский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде запрета определенных действий и о «временном отстранении от должности».
Ранее в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Также он был признан виновным по административной статье (ч. 2 ст. 12.27 КоАП, оставление водителем места ДТП), и получил наказание в виде ареста на 11 суток.
После ДТП в «Единой России» заявили, что исключат депутата из партии с позором.
По данным следствия, вечером 30 октября Мамонтов на автомобиле «Тойота РАФ 4» допустил наезд на 6-летнего мальчика. «Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу», — сообщали в региональном СУ СКР.
Позже в больницу к мальчику приезжали представители СК. «Руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленные подарки. Мама ребенка выразила благодарность следователям за активность и оперативную реакцию на происшествие», — сообщали в управлении.
По данным врачей, мальчик идет на поправку.
Добавим, что депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов также возглавляет Татарское дорожное ремонтно-строительное управление.
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