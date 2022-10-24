СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении депутата, сбившего шестилетнего мальчика на внедорожнике и покинувшего место ДТП.
Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).
«По данным следствия, вечером 30 октября 2022 года фигурант, двигаясь на автомобиле «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает региональное СУ СКР.
Ранее стало известно, что 67-летний депутат Сергей Мамонтов, член партии «ЕР», сбил ребенка и скрылся с места ДТП. В «ЕР» заявили, что Мамонтова исключат из партии.
Также было возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).
Пострадавший мальчик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).
«По данным следствия, вечером 30 октября 2022 года фигурант, двигаясь на автомобиле «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает региональное СУ СКР.
Ранее стало известно, что 67-летний депутат Сергей Мамонтов, член партии «ЕР», сбил ребенка и скрылся с места ДТП. В «ЕР» заявили, что Мамонтова исключат из партии.
Также было возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).
Пострадавший мальчик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
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