СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике

13.48 Понедельник, 31 октября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении депутата, сбившего шестилетнего мальчика на внедорожнике и покинувшего место ДТП.

Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

«По данным следствия, вечером 30 октября 2022 года фигурант, двигаясь на автомобиле «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает региональное СУ СКР.

Ранее стало известно, что 67-летний депутат Сергей Мамонтов, член партии «ЕР», сбил ребенка и скрылся с места ДТП. В «ЕР» заявили, что Мамонтова исключат из партии.

Также было возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Пострадавший мальчик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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