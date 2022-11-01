В Воронеже СК и прокуратура проверяют интернат после сообщений об истязании детей
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Воронеже СК и прокуратура проверяют «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» после сообщений об истязании воспитанников.
Ранее в СМИ появились фотографии, на которых дети привязаны к металлическим кроватям без постельного белья, у некоторых за спиной связаны руки.
В региональном СУ СК утверждают, что после публикации фото провели незамедлительную проверку. Следователи и криминалисты провели осмотр помещений, опросили сотрудников интерната, однако не нашли никаких признаков преступления. «Факт совершения каких-либо противоправных действий в отношении воспитанников не нашел своего объективного подтверждения, телесных повреждений у детей не обнаружено», — сообщили в СК, при этом уголовное дело все равно возбуждено «в связи с наличием фотоизображений» и в целях проверки «возможно ложного доноса».
Дело возбуждено по п.п. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
В региональной прокуратуре сообщили, что также проводят проверку по публикациям в СМИ.
Напомним, на прошлой неделе в Татарстане было возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада. Заведующая и воспитатели были уволены. По просьбе родителей в группах было установлено видеонаблюдение.
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