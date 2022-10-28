В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада

16.16 Четверг, 3 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В детском саду города Азнакаево в Татарстане воспитатели жестоко обращались с детьми. Издевательства сняла на видео одна из сотрудниц и передала в правоохранительные органы, сообщают в СК РФ.

Накануне руководитель районного Управления образования Зульфия Гилязова сообщила, что речь идет о детсаде №6 «Звездочка». По ее словам, с жалобой на грубое обращение с ребенком обратилась одна из мам. По итогам служебного расследования, воспитатели и заведующая были уволены, заявила Гилязова. Также по просьбе родителей в группах детского сада установлено видеонаблюдение.

По данным СК РФ, уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором воспитатель бьет по лицу и ногам маленькую девочку, с детьми обращаются грубо, на них кричат, плачущих малышей никто не успокаивает. Также автор видео утверждает, что во время тихого часа детей кидали в кровати и заставляли лежать молча, укрывшись с головой одеялом.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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