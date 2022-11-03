Член СПЧ Меркачева: Демушкина отпустили, уголовное дело не возбуждено
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что политика-националиста Дмитрия Демушкина отпустили домой, а утром у него проводили «осмотр помещения».
«Пока проводится проверка, уголовное дело не возбуждено. Тема проверки — «возможная дискредитация государственной власти за рубежом». Конкретики не дали», — написала Меркачева.
По ее словам, Демушкин сказал, что это «такой непрозрачный намёк, что надо перестать давать интервью о внешней и внутренней политике».
Также Меркачева подтвердила, что за разрешением на «осмотр жилого помещения» в Мосгорсуд обратился генерал-майор ФСБ. «Осмотр», по словам Демушкина, проводили 10 человек и «ничего не нашли».
Утром во вторник Демушкин сообщил, что к нему приехали силовики. Позже в телеграм-канале появилась запись о том, что обыск провели сотрудники Федеральной службы безопасности.
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