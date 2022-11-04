В Москве сотрудники ФСБ провели обыск у политика-националиста Демушкина
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Ранее Демушкин написал, что утром во вторник к нему пришла полиция. Позже в телеграм-канале появилась запись о том, что обыск провели сотрудники Федеральной службы безопасности, а сам Демушкин «на беседе». Также в канале утверждается, что ордер выписал судья Мосгорсуда по ходатайству генерал-майора ФСБ.
«Как сообщили на словах основание подозрения в измене. В документах значится 3. Ст 280.4 (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства – прим. ред)», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат Демушкина сообщил СМИ, что процессуальный статус подзащитного пока не известен, как и статья уголовного дела. Адвокат предположил, что Демушкин проходит в статусе свидетеля.
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