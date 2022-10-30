Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трёх
Россия и мир
Фото: телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края
Ранее стало известно, что вечером 6 ноября обрушился балкон в жилой пятиэтажке на улице Донской. Два человека — 60-летний мужчина, а также 37-летняя женщина — от полученных травм скончались на месте.
Серьезные травмы получил 46-летний мужчина, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, сообщили в ведомстве.
По данным регионального СУ СК, все трое находились в съемной квартире на верхнем этаже. Обрушение произошло, когда они вышли на балкон.
Возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ, Причинение смерти по неосторожности).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В метро Екатеринбурга умер 69-летний мужчина
01 ноября 2022
01 ноября 2022
В уральской столице 11-летняя девочка попала под машину
02 ноября 2022
02 ноября 2022