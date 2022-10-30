В Сочи из-за обрушения балкона в пятиэтажке погибли два человека

09.45 Понедельник, 7 ноября 2022
Россия и мир
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В Сочи вечером 6 ноября обрушился балкон в жилой пятиэтажке на улице Донской. Погибли два человека — 60-летний мужчина, а также 37-летняя женщина, от полученных травм они скончались на месте. Серьезные травмы получил 46-летний мужчина, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По данным регионального СУ СК, все трое находились в съемной квартире на верхнем этаже. Обрушение произошло, когда они вышли на балкон.

Возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ, Причинение смерти по неосторожности).

Хозяйка квартиры рассказала СМИ, что с балконом было все в порядке, она не замечала каких-то изъянов конструкции и некоторое время назад сама выходила на балкон.

Дом 1958 года постройки не является аварийным, сообщили в региональной прокуратуре. В МЧС по Краснодарскому краю утверждают, что других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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