В Сочи из-за обрушения балкона в пятиэтажке погибли два человека
Россия и мир
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Краснодарскому краю
По данным регионального СУ СК, все трое находились в съемной квартире на верхнем этаже. Обрушение произошло, когда они вышли на балкон.
Возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ, Причинение смерти по неосторожности).
Хозяйка квартиры рассказала СМИ, что с балконом было все в порядке, она не замечала каких-то изъянов конструкции и некоторое время назад сама выходила на балкон.
Дом 1958 года постройки не является аварийным, сообщили в региональной прокуратуре. В МЧС по Краснодарскому краю утверждают, что других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.
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