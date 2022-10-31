Рёнхап: Южная Корея обнаружила движение 180 военных самолетов КНДР и подняла в воздух истребители
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Агентство публикует это сообщение с пометкой «срочно». Подробностей не приводится.
Добавим, что в пятницу должны были завершиться крупномасштабные воздушные учения Южной Кореи и США, однако их решили продлить в ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты в четверг.
В конце октября КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами в районе Северной ограничительной линии, которая фактически является морской границей между странами.
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