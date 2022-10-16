СМИ: КНДР и Южная Корея открыли огонь на морской границе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами в районе Северной ограничительной линии, которая фактически является морской границей между странами, пишут СМИ.
По данным агентства Ренхап, Южная Корея открыла «предупредительный огонь» из-за того, что торговое судно из КНДР якобы пересекло морскую границу.
В КНДР в свою очередь заявили, что произвели 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы «грозно отбросить назад вражеское судно». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК.
О пострадавших не сообщается.
Также, по данным Ренхап, в понедельник Военно-морские силы Южной Кореи начали крупномасштабные учения в Желтом море, в них принимают участие наземные войска, ВВС и береговая охрана.
По данным агентства Ренхап, Южная Корея открыла «предупредительный огонь» из-за того, что торговое судно из КНДР якобы пересекло морскую границу.
В КНДР в свою очередь заявили, что произвели 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы «грозно отбросить назад вражеское судно». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК.
О пострадавших не сообщается.
Также, по данным Ренхап, в понедельник Военно-морские силы Южной Кореи начали крупномасштабные учения в Желтом море, в них принимают участие наземные войска, ВВС и береговая охрана.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночью под Екатеринбургом загорелась частная пилорама
22 октября 2022
22 октября 2022
В Екатеринбурге рабочие измазали автомобили монтажной пеной
19 октября 2022
19 октября 2022