СМИ: КНДР и Южная Корея открыли огонь на морской границе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами в районе Северной ограничительной линии, которая фактически является морской границей между странами, пишут СМИ.По данным агентства Ренхап, Южная Корея открыла «предупредительный огонь» из-за того, что торговое судно из КНДР якобы пересекло морскую границу.В КНДР в свою очередь заявили, что произвели 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы «грозно отбросить назад вражеское судно». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК.О пострадавших не сообщается.Также, по данным Ренхап, в понедельник Военно-морские силы Южной Кореи начали крупномасштабные учения в Желтом море, в них принимают участие наземные войска, ВВС и береговая охрана.