У владельца севастопольского дельфинария, отпустившего животных в море, изъяли 7 морских котиков
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
«Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было 7 северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», — написал Михаил Развожаев в телеграм-канале.
По его словам, морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария, где им обеспечат уход и все условия содержания.
Поиски дельфинов продолжатся сегодня. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, шансов найти их мало. «Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — сказала Радионова.
Прокуратура и МВД проводят проверку в отношении владельца дельфинария.
Накануне стало известно, что в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море четырех дельфинов. Животные больше 10 лет прожили в неволе и в открытом море погибнут, говорят специалисты.
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