У владельца севастопольского дельфинария, отпустившего животных в море, изъяли 7 морских котиков

11.21 Пятница, 4 ноября 2022
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
В Севастополе у владельца дельфинария, который отпустил в открытое море дельфинов и тем самым подверг их опасности, изъяли 7 морских котиков. Об этом сообщил глава региона Развожаев.

«Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было 7 северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», — написал Михаил Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария, где им обеспечат уход и все условия содержания.

Поиски дельфинов продолжатся сегодня. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, шансов найти их мало. «Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — сказала Радионова.

Прокуратура и МВД проводят проверку в отношении владельца дельфинария.

Накануне стало известно, что в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море четырех дельфинов. Животные больше 10 лет прожили в неволе и в открытом море погибнут, говорят специалисты.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Подтвердивший журналистам информацию о вшах у мобилизованных в Елани депутат опроверг случаи заражения
01 ноября 2022
Синоптики вновь продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
29 октября 2022
Депутат Госдумы: выплаты свердловским мобилизованным приходят с опозданием
03 ноября 2022
Депутат Госдумы от Свердловской области заявил, что не все мобилизованные получили личные жетоны
03 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский – об опасности мирного атома, и немного о последствиях ядерного удара

По мнению Андрея Ожаровского, мирный атом может принести человечеству даже больше проблем, чем ядерное оружие
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:10 Свердловские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете на чемпионате России по дзюдо
13:24 В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки
12:55 Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
12:23 Свердловчанка получит трехкратную стоимость билетов за несостоявшийся концерт
11:56 Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели
11:22 В Байкалово через суд обязали местную администрацию отремонтировать разрушающийся мост
10:54 Успешно прошедшим аттестацию свердловским гидам начали выдавать документы
10:23 Для автомобилистов в Екатеринбурге выпустили предупреждение из-за снегопада
09:55 На дорогах Свердловской области заработали автоматические пункты весового контроля
09:21 Ледовый городок в Екатеринбурге планируют начать возводить 14 ноября
21:19 Екатеринбургского активиста задержали в Бишкеке за вопрос Киркорову
20:15 В Интернете начала работать Карта деревьев Екатеринбурга
19:49 Сразу 4 автомобиля и автобус «состыковались» в Екатеринбурге на Блюхеровском мосту
19:13 За «Ночью искусств» в Екатеринбург придёт «Неделя моды»
18:25 В Нижнем Тагиле воры у вора телефон отняли
17:55 Жителей Свердловской области предупредили о гололеде
17:23 Депутат Госдумы от Свердловской области заявил, что не все мобилизованные получили личные жетоны
16:57 Обвиняемого в убийстве человека задержали в Нижнем Тагиле
16:21 Пункты вакцинации в Свердловской области продолжат работать в праздники
15:52 Депутат Госдумы: выплаты свердловским мобилизованным приходят с опозданием
15:47 Муфтий Анвар хазрат Аблаев поздравил жителей Прикамья с Днем народного единства
15:42 МТС обеспечила связью березниковскую фабрику «Уралкалия»
15:25 В Свердловской области подтвердили 388 новых случаев коронавируса
14:53 На уборку Екатеринбурга вышли 306 рабочих
14:24 Массовые проверки водителей пройдут в Свердловской области
Все новости
14:28 В Бурятии полиция задержала женщин на акции протеста
12:27 Рёнхап: Южная Корея обнаружила движение 180 военных самолетов КНДР и подняла в воздух истребители
11:52 РБК: в «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
11:21 У владельца севастопольского дельфинария, отпустившего животных в море, изъяли 7 морских котиков
10:49 Орловский губернатор после критики за подъемные выплатит семьям мобилизованных по 50 тысяч рублей
18:45 Губернатор Орловской области объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные
17:20 СМИ: бывший премьер-министр Пакистана ранен во время стрельбы на политическом марше
17:02 В администрации президента заявили, что в России нужно усилить мониторинг соцсетей
16:16 В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада
15:28 СК: в Санкт-Петербурге коммунальщики обнаружили в реке сумку с человеческими останками
14:13 У Караулова статус свидетеля в уголовном деле о клевете
13:24 Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме по делу о клевете
12:54 Росприроднадзор: спасатели в Севастополе нашли двух выброшенных в море дельфинов
12:31 Депутат Гурулёв предложил создать в России министерство информации и пропаганды
12:02 Власти Тувы заявили, что военкоматы «перевыполнили» план по мобилизации
11:26 В Кузбассе создадут ОЭЗ, где будут производить мебель и перерабатывать амарант
10:49 В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии
10:29 В Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дельфинов, готовится спасательная операция
16:57 В Уфе арестовали четверых подозреваемых в подготовках терактов на железной дороге
12:45 Грузовик смял автомобиль такси в Москве, погибли два человека
11:15 В Росприроднадзоре рассказали о превышении содержания нефтепродуктов в реке Томь в сотни раз
10:54 После пуска КНДР десятка ракет Южная Корея закрыла несколько воздушных маршрутов
18:11 В Ейске спасли кошку, которая две недели провела в доме после крушения Су-34
17:19 В Санкт-Петербурге прошел первый съезд женского оппозиционного движения «Мягкая сила»
15:50 Песков: указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK