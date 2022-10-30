В Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дельфинов, готовится спасательная операция
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
В Севастополе владелец дельфинария выбросил в море четырех дельфинов, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Дельфины больше 10 лет прожили в неволе и в открытом море погибнут, говорят специалисты.
Сотрудники Севприроднадзора готовят спасательную операцию. Дрессировщица, которая раньше работала именно с этими дельфинами в Коктебеле, выйдет в море и попытается их найти. «Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт «приписки» — дельфинарий Коктебеля», — написал Развожаев.
Специалисты говорят, что дельфины в непривычной среде не должны уплыть далеко, скорее всего, они будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.
Владельца дельфинария проверяет полиция и прокуратура. По какой причине он избавился от дельфинов, пока неизвестно. Развожаев назвал его «монстром», зарабатывающим на животных, и призвал отправить его за решётку.
Дельфины больше 10 лет прожили в неволе и в открытом море погибнут, говорят специалисты.
Сотрудники Севприроднадзора готовят спасательную операцию. Дрессировщица, которая раньше работала именно с этими дельфинами в Коктебеле, выйдет в море и попытается их найти. «Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт «приписки» — дельфинарий Коктебеля», — написал Развожаев.
Специалисты говорят, что дельфины в непривычной среде не должны уплыть далеко, скорее всего, они будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.
Владельца дельфинария проверяет полиция и прокуратура. По какой причине он избавился от дельфинов, пока неизвестно. Развожаев назвал его «монстром», зарабатывающим на животных, и призвал отправить его за решётку.
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