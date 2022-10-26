Росприроднадзор: спасатели в Севастополе нашли двух выброшенных в море дельфинов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что двое из четырех дельфинов, которых накануне выбросил в Чёрное море владелец Севастопольского дельфинария, нашлись.
«Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные — это облегчит поиск среди их морских собратьев», — написала Радионова в телеграм-канале.
Также она назвала возможную причину, по которой дельфинов выпустили в открытое море. «Предположительно, произошёл спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — написала глава ведомства.
Дельфины больше 10 лет прожили в неволе и в открытом море погибнут, говорят специалисты. Владельца дельфинария проверяет полиция и прокуратура.
«Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные — это облегчит поиск среди их морских собратьев», — написала Радионова в телеграм-канале.
Также она назвала возможную причину, по которой дельфинов выпустили в открытое море. «Предположительно, произошёл спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — написала глава ведомства.
Дельфины больше 10 лет прожили в неволе и в открытом море погибнут, говорят специалисты. Владельца дельфинария проверяет полиция и прокуратура.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском МЧС предупредили о штрафах за выход на лёд
02 ноября 2022
02 ноября 2022
В полиции Екатеринбурга пообещали привлечь к ответственности мужчину, избившего в магазине женщину
30 октября 2022
30 октября 2022
На Чусовой нашли погибшего рыбака
26 октября 2022
26 октября 2022