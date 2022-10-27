Орловский губернатор после критики за подъемные выплатит семьям мобилизованных по 50 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
«Пройдя этап первичного формирования потребностей наших ребят мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тысяч рублей семьям мобилизованных», — написал Клычков в телеграм-канале.
Напомним, ранее он объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные и предложил смотреть на этот вопрос «по-хозяйски». В ответ на жалобы на отсутствие подъемных он заявил, что выплата денежных средств – это «самый простой путь», но в таком случае он сомневается в том, что семьи мобилизованных смогут купить сами все необходимое. По его словам, в зоне боевых действий призывникам потребуются дорогостоящие генераторы, квадрокоптеры, бензопилы, которые семьи мобилизованных вряд ли смогут купить для своих близких. Сами призывники также не смогут приобрести то, что им потребуется в первую очередь, в боевых условиях. Поэтому регион закупает все необходимое оборудование, амуницию и вещи на бюджетные средства.
Клыков добавил, что, по решению президента РФ минимальное денежное довольствие военнослужащих будет составлять 195 тысяч рублей в месяц. «Также на федеральном уровне было принято решение о дополнительной единовременной выплате для военнослужащих, в соответствии с Указом Президента она составит 195 тысяч рублей», — написал Клычков.
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