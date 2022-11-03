Губернатор Орловской области объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные

18.45 Четверг, 3 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные. Он предложил смотреть на этот вопрос «по-хозяйски».

В эфире на своей странице в ВК губернатор рассказал, что в последнее время он получает много вопросов о том, когда будут выплачены подъемные призывникам. При этом жители приводят в пример другие регионы, где мобилизованные получили такие выплаты.

«Давайте на этот вопрос посмотрим по-хозяйски <...> Есть самый простой путь — выплата денежных средств, но тогда просто у нас с вами не будет источников для того, чтобы сегодня одевать, обеспечивать и покупать самое необходимое <...> Конечно, наверное, можно было по-простому сказать: вот вам подъемные, будьте добры — сами покупайте, что вам нужно. И многие регионы с таким подходом поступили. Я лично для себя вижу другую задачу», — заявил Клычков.

По его словам, в зоне боевых действий призывникам потребуются дорогостоящие генераторы, квадрокоптеры, бензопилы, которые семьи мобилизованных вряд ли смогут купить для своих близких.

В целом на вещевое обеспечение призывников региона в рамках частичной мобилизации направлены 33 миллиона рублей.

Клычков добавил, что Орловская область подала заявку в федеральный центр на получение финансирования и установление единовременной выплаты. «С 10 ноября призывники, призванные в рамках частичной мобилизации, начинают получать заработную плату. Размер выплаты — 195 тысяч рублей», — сообщается на его странице.

В комментариях к посту губернатора некоторые пользователи призывают жителей отнестись к проблеме с пониманием и «не роптать».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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