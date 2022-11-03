Губернатор Орловской области объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В эфире на своей странице в ВК губернатор рассказал, что в последнее время он получает много вопросов о том, когда будут выплачены подъемные призывникам. При этом жители приводят в пример другие регионы, где мобилизованные получили такие выплаты.
«Давайте на этот вопрос посмотрим по-хозяйски <...> Есть самый простой путь — выплата денежных средств, но тогда просто у нас с вами не будет источников для того, чтобы сегодня одевать, обеспечивать и покупать самое необходимое <...> Конечно, наверное, можно было по-простому сказать: вот вам подъемные, будьте добры — сами покупайте, что вам нужно. И многие регионы с таким подходом поступили. Я лично для себя вижу другую задачу», — заявил Клычков.
По его словам, в зоне боевых действий призывникам потребуются дорогостоящие генераторы, квадрокоптеры, бензопилы, которые семьи мобилизованных вряд ли смогут купить для своих близких.
В целом на вещевое обеспечение призывников региона в рамках частичной мобилизации направлены 33 миллиона рублей.
Клычков добавил, что Орловская область подала заявку в федеральный центр на получение финансирования и установление единовременной выплаты. «С 10 ноября призывники, призванные в рамках частичной мобилизации, начинают получать заработную плату. Размер выплаты — 195 тысяч рублей», — сообщается на его странице.
В комментариях к посту губернатора некоторые пользователи призывают жителей отнестись к проблеме с пониманием и «не роптать».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Депутат Госдумы от Свердловской области заявил, что не все мобилизованные получили личные жетоны
03 ноября 2022
03 ноября 2022