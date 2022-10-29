У Караулова статус свидетеля в уголовном деле о клевете
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Журналистка и правозащитница Ева Меркачева сообщила, что у Андрея Караулова в деле о клевете статус свидетеля. Об этом он сказал Меркачевой по телефону.
Также Караулов рассказал ей, что обыск в его доме проводят автоматчики с собаками. «По дому ходят 4 овчарки. Автоматчики кругом. Теща моя трясётся от страха, а попугай Савелий в гневе орет благим матом», — цитирует Меркачева Караулова.
Ранее журналист сообщил об обыске в его доме по делу о клевете. По его словам, он не знает, с чем именно может быть связано дело.
«Караулов слишком опытный человек, чтобы клеветать так просто <...>Не получилось с Собчак, пришли к Караулову», — сказал он Меркачевой.
Также Караулов рассказал ей, что обыск в его доме проводят автоматчики с собаками. «По дому ходят 4 овчарки. Автоматчики кругом. Теща моя трясётся от страха, а попугай Савелий в гневе орет благим матом», — цитирует Меркачева Караулова.
Ранее журналист сообщил об обыске в его доме по делу о клевете. По его словам, он не знает, с чем именно может быть связано дело.
«Караулов слишком опытный человек, чтобы клеветать так просто <...>Не получилось с Собчак, пришли к Караулову», — сказал он Меркачевой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Вечерние ведомости» узнали подробности об уголовном деле зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга
29 октября 2022
29 октября 2022
Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 35 человек
26 октября 2022
26 октября 2022