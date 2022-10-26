В Санкт-Петербурге прошел первый съезд женского оппозиционного движения «Мягкая сила»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал движения "Мягкая сила"
В Санкт-Петербурге состоялся первый съезд женского общественно-политического движения «Мягкая сила». Об этом сообщает телеграм-канал сообщества.
В съезде приняли участие 30 женщин-лидеров со всей России, еще 15 участниц присутствовали по видеосвязи.
«Три дня, с 28 по 30 октября, мы обсуждали настоящее и будущее содружества «Мягкая сила», говорили о колоссально возросшей роли женщины в политике и общественной деятельности, провели серию тренингов», — говорится в сообщении.
В мероприятиях приняли участие правозащитницы, депутаты, журналистки, исследовательницы, преподавательницы, психологи, художницы. Также среди участниц были те, кто защищает женщин от домашнего насилия, некоторые участницы прошли через спецприемники и тюрьмы, пишет политик Юлия Галямина*. «Многие задаются вопросом: кто же является актором перемен? И я отвечаю: женщины. Наша цель – Россия человечности, и мы имеем силу, мягкую силу, чтобы идти к ней, чтобы действовать», — пишет политик.
Участницы отмечают, что осознали себя как «настоящее оппозиционное движение», при этом они подчеркивают, что съезд удалось провести в максимально безопасных условиях «без силовиков и преследующих».
Напомним, Всероссийское женское общественное движение «Мягкая сила» было создано в конце февраля. В инициативную группу вошли политики, общественницы, депутаты.
В июле движение потребовало прекратить преследование независимого новосибирского депутата Хельги Пироговой.
*По решению Минюста внесена в реестр СМИ-иноагентов
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