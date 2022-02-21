«Настало время мягкой политики»: в России на фоне военной агрессии объявили о создании женского общественного движения

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В России создано Всероссийское женское общественное движение «Мягкая сила». В инициативную группу вошли 22 участницы — политики, общественницы, депутаты. Об этом сообщила председатель регионального отделения политической партии «Гражданская инициатива» Ирина Скачкова, которая стала координатором движения от Свердловской области.«У нас государство все больше и больше уходит в милитаризацию, брутальность, основным аргументом во внешней политике становится угроза применения грубой силы. Внутри страны несогласных штрафуют или закрывают в тюрьмы, применяют политические репрессии, встала проблема домашнего насилия. Мы хотим заявить о том, что и в политике, и в общественной жизни можно и нужно действовать другим образом, — рассказала Ирина Скачкова «Вечерним ведомостям». — России надо перестать быть казармой и тюрьмой. Мы предлагаем использовать «мягкое» воздействие, убеждение, личный пример. Мы хотим, чтобы «мягкие» методики и наши ценности стали трендами, для этого планируем активно внедрять такую политику в сегодняшний день. В России настало время женской политики».В манифесте движения заявляется о планах поддерживать женщин-политиков и женщин с активной жизненной позицией. По словам Ирины Скачковой, представительницы «Мягкой силы» намерены проводить общественно-политические акции, а также участвовать в выборах.Манифест подписали активистки из разных регионов страны, среди подписавшихся — правозащитница Марина Литвинович и политик Юлия Галямина.