Женское движение «Мягкая сила» потребовало прекратить преследование новосибирского депутата Хельги Пироговой
Россия и мир
Юлия Галямина, Ирина Скачкова и другие участники движения в 2021 году на фестивале в Екатеринбурге. ФОТО: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Всероссийское женское общественное движение «Мягкая сила» потребовало прекратить преследование независимого новосибирского депутата Хельги Пироговой.
Представительницы движения написали открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину, в котором высказались в поддержку депутата.
Напомним, по поручению председателя СК в отношении Пироговой было возбуждено уголовное дело о «дискредитации ВС».
«Поводом к возбуждению дела послужил эмоциональный комментарий в социальных сетях, не содержащий никакой ложной, тем более заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Более того, ее комментарий не содержал, в принципе, никакой информации, а был выражением эмоций на гибель людей», — говорится в письме.
Также авторы обращения отмечают, что 21 июля депутат была задержана по административной статье. Представительницы движения считают, что на Пирогову «оказывается давление, а ее уголовное и административное преследование осуществляется из-за ее взглядов и убеждения», что противоречит 29-й статье Конституции РФ («Каждому гарантируется свобода мысли и слова»).
Авторы письма напоминают, что Пирогова выиграла выборы в горсовет Новосибирска в 2020 году. Благодаря ей, по их словам, были решены многие городские проблемы: появились новые регулируемые пешеходные переходы, закуплена аппаратура для коррекционной школы, школы и детсады получили оборудование и технику. Также депутат боролась с коррупцией и выявила несколько незаконных манипуляций с городскими земельными участками, говорится в письме.
Представительницы движения потребовали прекратить административное и уголовное дела, назвав это «политически мотивированным преследованием».
После возбуждения уголовного дела Пирогова покинула Россию.
Всероссийское женское общественное движение «Мягкая сила» было создано в феврале. В инициативную группу вошли 22 участницы — политики, общественницы, депутаты. В манифесте движения говорится, что «в России настало время женской политики». Участницы движения намерены поддерживать женщин-политиков и женщин с активной жизненной позицией.
Представительницы движения написали открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину, в котором высказались в поддержку депутата.
Напомним, по поручению председателя СК в отношении Пироговой было возбуждено уголовное дело о «дискредитации ВС».
«Поводом к возбуждению дела послужил эмоциональный комментарий в социальных сетях, не содержащий никакой ложной, тем более заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Более того, ее комментарий не содержал, в принципе, никакой информации, а был выражением эмоций на гибель людей», — говорится в письме.
Также авторы обращения отмечают, что 21 июля депутат была задержана по административной статье. Представительницы движения считают, что на Пирогову «оказывается давление, а ее уголовное и административное преследование осуществляется из-за ее взглядов и убеждения», что противоречит 29-й статье Конституции РФ («Каждому гарантируется свобода мысли и слова»).
Авторы письма напоминают, что Пирогова выиграла выборы в горсовет Новосибирска в 2020 году. Благодаря ей, по их словам, были решены многие городские проблемы: появились новые регулируемые пешеходные переходы, закуплена аппаратура для коррекционной школы, школы и детсады получили оборудование и технику. Также депутат боролась с коррупцией и выявила несколько незаконных манипуляций с городскими земельными участками, говорится в письме.
Представительницы движения потребовали прекратить административное и уголовное дела, назвав это «политически мотивированным преследованием».
После возбуждения уголовного дела Пирогова покинула Россию.
Всероссийское женское общественное движение «Мягкая сила» было создано в феврале. В инициативную группу вошли 22 участницы — политики, общественницы, депутаты. В манифесте движения говорится, что «в России настало время женской политики». Участницы движения намерены поддерживать женщин-политиков и женщин с активной жизненной позицией.
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