Песков: указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ сказал об этом журналистам на брифинге. По его словам, согласно заключению государственного правового управления администрации президента, «точка в этом вопросе поставлена».
Ранее в Совфеде также прокомментировали отсутствие указа президента о завершении мобилизации. «Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется», — заявил ТАСС сенатор Андрей Клишас.
Напомним, сегодня стало известно об инициативе депутатов Госдумы от «ЕР» ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации. Один из авторов законопроекта заявил, что «то, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь».
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