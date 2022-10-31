В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Депутаты Госдумы от «ЕР» приготовили поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, в ближайшее время инициативу внесут в нижнюю палату парламента.Депутаты обеспокоились тем, что уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в частичной мобилизации при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана (в УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы).Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в ГД, за отказ от мобилизации депутаты предлагают штрафовать уклонистов на 200 тыс. - 500 тыс. рублей (или в размере иного дохода за период от года до трех лет), назначать им принудительные работы на срок до пяти лет или лишать свободы на срок до пяти лет.Авторы законопроекта объясняют, что речь в документе «не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой». Между тем, один из авторов, зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что «то, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь».