Суд на Камчатке отменил мягкий приговор экс-депутату Редькину, застрелившему человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Камчатский краевой суд рассмотрел апелляцию на резонансный приговор Усть-Большерецкого районного суда, по которому экс-депутат регионального Заксобрания от «ЕР» Игорь Редькин получил 1 год ограничения свободы.
Напомним, экс-депутат был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Многие посчитали наказание слишком мягким.
«Суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда», — сообщает краевая прокуратура.
По данным надзорного ведомства, сторона гособвинения в апелляции «ставила вопрос о том, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания».
По данным следствия, 2 августа 2021 года Редькин незаконно охотился на медведя в районе поселка Озерновский, но выстрелил в человека. «Через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, он обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне. По его убеждению, она имела визуальное сходство с особью бурого медведя. Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении», — сообщали в СК.
Позже было возбуждено дело об умышленном убийстве, но затем его переквалифицировали на статью «Причинение смерти по неосторожности».
По данным Forbes, Игорь Редькин в 2021 году занимал 20 место в рейтинге доходов госслужащих. Он является совладельцем компании, которая занимается добычей и переработкой рыбы.
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