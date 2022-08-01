На Камчатке экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Бывший депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, представлявший фракцию «Единая Россия», признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Также его признали виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства, сообщили в региональном управлении СК.
Напомним, ранее было возбуждено дело об умышленном убийстве, но затем его переквалифицировали на статью «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, год назад, вечером 2 августа обвиняемый незаконно охотился на медведя. «Он совершил отстрел одной особи бурого медведя, используя карабин. Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тысяч рублей», — сообщили в СК.
После этого экс-депутат переместился на возвышенность в районе свалки поселка Озерновский. «Через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, он обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне. По его убеждению, она имела визуальное сходство с особью бурого медведя. Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.
Суд назначил бывшему депутату ограничение свободы сроком на 9 месяцев.
По данным Forbes, Игорь Редькин в 2021 году занимал 20 место в рейтинге доходов госслужащих. Он является совладельцем компании, которая занимается добычей и переработкой рыбы.
Напомним, ранее было возбуждено дело об умышленном убийстве, но затем его переквалифицировали на статью «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, год назад, вечером 2 августа обвиняемый незаконно охотился на медведя. «Он совершил отстрел одной особи бурого медведя, используя карабин. Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тысяч рублей», — сообщили в СК.
После этого экс-депутат переместился на возвышенность в районе свалки поселка Озерновский. «Через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, он обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне. По его убеждению, она имела визуальное сходство с особью бурого медведя. Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.
Суд назначил бывшему депутату ограничение свободы сроком на 9 месяцев.
По данным Forbes, Игорь Редькин в 2021 году занимал 20 место в рейтинге доходов госслужащих. Он является совладельцем компании, которая занимается добычей и переработкой рыбы.
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