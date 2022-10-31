Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирской области депутат от «ЕР», сбивший ребенка на внедорожнике и покинувший место ДТП, получил 11 суток ареста по административному делу.
Как сообщает региональная прокуратура, он признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП).
«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщили в прокуратуре.
Ранее СК возбудил в отношении депутата уголовное дело по 125 УК РФ (оставление в опасности). В надзорном ведомстве заявили, что «прокуратура области проверит законность принятого решения».
Вечером в воскресенье 67-летний депутат Сергей Мамонтов на автомобиле «Тойота РАФ 4» сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. В «ЕР» заявили, что Мамонтова исключат из партии.
Пострадавший мальчик находится в реанимации. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра.
Как сообщает региональная прокуратура, он признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП).
«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщили в прокуратуре.
Ранее СК возбудил в отношении депутата уголовное дело по 125 УК РФ (оставление в опасности). В надзорном ведомстве заявили, что «прокуратура области проверит законность принятого решения».
Вечером в воскресенье 67-летний депутат Сергей Мамонтов на автомобиле «Тойота РАФ 4» сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. В «ЕР» заявили, что Мамонтова исключат из партии.
Пострадавший мальчик находится в реанимации. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра.
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