Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Жители Белгорода обнаружили на городской мусорке цинковые гробы. Фотографии появились в соцсетях.
Мэр города прокомментировал произошедшее. «По ситуации с обнаруженными цинковыми гробами. Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы», — написал Антон Иванов в телеграм-канале, добавив, что не может описать эмоции по поводу такого поступка.
По его словам, полиция ищет ритуальщиков уже несколько дней. Наказание для них определит суд. Иванов заявил, что эти люди больше не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.
Напомним, ранее в Мариинской епархии осудили слова диакона о гробах на проводах мобилизованных.
Мэр города прокомментировал произошедшее. «По ситуации с обнаруженными цинковыми гробами. Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы», — написал Антон Иванов в телеграм-канале, добавив, что не может описать эмоции по поводу такого поступка.
По его словам, полиция ищет ритуальщиков уже несколько дней. Наказание для них определит суд. Иванов заявил, что эти люди больше не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.
Напомним, ранее в Мариинской епархии осудили слова диакона о гробах на проводах мобилизованных.
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