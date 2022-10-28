В Мариинской епархии осудили слова диакона о «гробах» на проводах мобилизованных
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Мариинской епархии выступили с заявлением по поводу высказываний местного диакона на проводах мобилизованных жителей Кузбасса.
Ранее в сети распространилось видео, на котором диакон, выступая перед мобилизованными, очень эмоционально призывает их молиться и напоминает о «гробах».
«Где вы? Сорок человек уходят на [Роскомнадзор]. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут девяносто процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли, толпами? Молиться надо Богу!», — сказал он.
Военнослужащие возмутились и попросили диакона «завязывать о гробах». В толпе провожающих тоже отреагировали и сказали, что все обязательно вернутся живыми и здоровыми.
В заявлении епархии сообщается, что речь идет о диаконе Мариинского благочиния Александре Соколове. «Как правящий архиерей официально заявляю, что напутственные слова молодого недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии. В свою очередь диакону Александру Соколову указано на недопустимость подобных высказываний и неподобающий тон в общении с людьми», — заявил управляющий Мариинской епархии епископ Иннокентий.
Он добавил, что священнослужители «сами не единожды бывали в горячих точках вместе с земляками» и призвал клириков ответственно относиться к словам.
В епархии сообщили, что с диаконом уже провели разъяснительную беседу, ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.
Напомним, ранее протоиерей из Уфы Виктор Иванов крестил солдат, которые находятся в зоне боевых действий, в чёрных полиэтиленовых мешках для «груза 200».
Ранее в сети распространилось видео, на котором диакон, выступая перед мобилизованными, очень эмоционально призывает их молиться и напоминает о «гробах».
«Где вы? Сорок человек уходят на [Роскомнадзор]. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут девяносто процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли, толпами? Молиться надо Богу!», — сказал он.
Военнослужащие возмутились и попросили диакона «завязывать о гробах». В толпе провожающих тоже отреагировали и сказали, что все обязательно вернутся живыми и здоровыми.
В заявлении епархии сообщается, что речь идет о диаконе Мариинского благочиния Александре Соколове. «Как правящий архиерей официально заявляю, что напутственные слова молодого недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии. В свою очередь диакону Александру Соколову указано на недопустимость подобных высказываний и неподобающий тон в общении с людьми», — заявил управляющий Мариинской епархии епископ Иннокентий.
Он добавил, что священнослужители «сами не единожды бывали в горячих точках вместе с земляками» и призвал клириков ответственно относиться к словам.
В епархии сообщили, что с диаконом уже провели разъяснительную беседу, ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.
Напомним, ранее протоиерей из Уфы Виктор Иванов крестил солдат, которые находятся в зоне боевых действий, в чёрных полиэтиленовых мешках для «груза 200».
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