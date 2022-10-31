В двух регионах РФ опрокинулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Утро понедельника в двух регионах началось с серьезных ДТП. В Челябинской области и в Алтайском крае пассажирские автобусы опрокинулись в кювет.
В Челябинской области автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург, опрокинулся около 6 утра по местному времени в Кунашакском районе. В автобусе находились 22 пассажира, пострадали 13 человек, их доставили в больницы. По предварительной версии, причиной аварии стал снегопад.
В Алтайском крае снегопад также рассматривается как одна из версий аварии. В Романовском районе слетел с трассы рейсовый автобус «Благовещенка – Барнаул», перевозивший 9 пассажиров. Пострадали два человека. Проводится проверка.
В Челябинской области автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург, опрокинулся около 6 утра по местному времени в Кунашакском районе. В автобусе находились 22 пассажира, пострадали 13 человек, их доставили в больницы. По предварительной версии, причиной аварии стал снегопад.
В Алтайском крае снегопад также рассматривается как одна из версий аварии. В Романовском районе слетел с трассы рейсовый автобус «Благовещенка – Барнаул», перевозивший 9 пассажиров. Пострадали два человека. Проводится проверка.
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