В Челябинской области перевернулся следовавший в Екатеринбург пассажирский автобус
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Сегодня утром в Кунашакском районе в Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Костаная, города в Казахстане, в Екатеринбург. Причиной ДТП стал снегопад.
Авария произошла на 85-м километре подъездной дороги к Екатеринбургу. По предварительным данным, в аварии пострадали 13 человек. Всего в автобусе находилось 22 пассажира.
Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 38-летний водитель не учёл погодные условия и допустил выезд автобуса за пределы проезжей части, в результате чего машина опрокинулась.
Авария произошла на 85-м километре подъездной дороги к Екатеринбургу. По предварительным данным, в аварии пострадали 13 человек. Всего в автобусе находилось 22 пассажира.
«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам – они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов», – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 38-летний водитель не учёл погодные условия и допустил выезд автобуса за пределы проезжей части, в результате чего машина опрокинулась.
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