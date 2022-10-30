В Челябинской области перевернулся следовавший в Екатеринбург пассажирский автобус

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам – они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов», – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Кунашакском районе в Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Костаная, города в Казахстане, в Екатеринбург. Причиной ДТП стал снегопад.Авария произошла на 85-м километре подъездной дороги к Екатеринбургу. По предварительным данным, в аварии пострадали 13 человек. Всего в автобусе находилось 22 пассажира.Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 38-летний водитель не учёл погодные условия и допустил выезд автобуса за пределы проезжей части, в результате чего машина опрокинулась.