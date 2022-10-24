Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
Россия и мир
Фото: кадр из видео телеграм-канала Московского зоопарка
Белый медведь по кличке Диксон, которого выхаживают сотрудники Московского зоопарка, впервые искупался в специально оборудованном для него бассейне.
Бассейн и вольер оборудованы с учетом ограниченных физических возможностей мишки. На опубликованных Московским зоопарком кадрах видно, как Диксон с трудом передвигается с помощью передних лап, задние лапы отказали после ранения.
«Диксон изучал новый вольер, запахи, виды, перемещался из одного угла в другой, местами подкапывал гальку. У бассейна медведь оказался примерно через 20 минут. Как только Диксон оказался в воде, он сразу пошел на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой», — сообщили в зоопарке, добавив, что в воде медведь провел около часа.
Зоологи оценили первый выход в бассейн как успешный. Теперь потребуется время, чтобы мишка адаптировался к новым условиям, а затем специалисты приступят к лечебным водным тренингам.
О том, что в поселке Диксон в Красноярском крае пострадал белый медведь, стало известно 3 сентября. В поселок направили московских специалистов, врачи обнаружили у медведя огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, он мог шевелить только головой и передними лапами. Кроме того, у животного было сильное обезвоживание.
Медведя транспортировали в Москву. Врачи обнаружили у него около 30 отверстий от картечи разного диаметра.
С сентября команда зоологов ухаживает за медведем и следит за его восстановлением.
Бассейн и вольер оборудованы с учетом ограниченных физических возможностей мишки. На опубликованных Московским зоопарком кадрах видно, как Диксон с трудом передвигается с помощью передних лап, задние лапы отказали после ранения.
«Диксон изучал новый вольер, запахи, виды, перемещался из одного угла в другой, местами подкапывал гальку. У бассейна медведь оказался примерно через 20 минут. Как только Диксон оказался в воде, он сразу пошел на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой», — сообщили в зоопарке, добавив, что в воде медведь провел около часа.
Зоологи оценили первый выход в бассейн как успешный. Теперь потребуется время, чтобы мишка адаптировался к новым условиям, а затем специалисты приступят к лечебным водным тренингам.
О том, что в поселке Диксон в Красноярском крае пострадал белый медведь, стало известно 3 сентября. В поселок направили московских специалистов, врачи обнаружили у медведя огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, он мог шевелить только головой и передними лапами. Кроме того, у животного было сильное обезвоживание.
Медведя транспортировали в Москву. Врачи обнаружили у него около 30 отверстий от картечи разного диаметра.
С сентября команда зоологов ухаживает за медведем и следит за его восстановлением.
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