Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться

17.55 Пятница, 28 октября 2022
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ/council.gov.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что свобода перемещения граждан гарантирована Конституцией РФ, «но нужно учитывать правовые нормы».

«Любой гражданин России в соответствии с Конституцией РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться», — цитирует Матвиенко телеграм-канал Совфеда.

Если человек не совершил преступлений или иных противозаконных действий, никто не препятствует его выезду, говорит спикер. По ее мнению, большинство уехавших «рано или поздно вернутся», так как они «столкнутся с ностальгией».

Также Матвиенко высказалась об «антироссийских заявлениях». «Те, которые уехали и свою страну, свою армию, своё Отечество поливают как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами, тем самым зарабатывают себе билет в это новое общество... Совесть рано или поздно у этих людей проснётся… Совесть будет мучить их», — полагает Матвиенко.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала боевых действий в Украине и после частичной мобилизации, могут подпасть под действие закона об иноагентах.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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