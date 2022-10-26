Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ/council.gov.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что свобода перемещения граждан гарантирована Конституцией РФ, «но нужно учитывать правовые нормы».
«Любой гражданин России в соответствии с Конституцией РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться», — цитирует Матвиенко телеграм-канал Совфеда.
Если человек не совершил преступлений или иных противозаконных действий, никто не препятствует его выезду, говорит спикер. По ее мнению, большинство уехавших «рано или поздно вернутся», так как они «столкнутся с ностальгией».
Также Матвиенко высказалась об «антироссийских заявлениях». «Те, которые уехали и свою страну, свою армию, своё Отечество поливают как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами, тем самым зарабатывают себе билет в это новое общество... Совесть рано или поздно у этих людей проснётся… Совесть будет мучить их», — полагает Матвиенко.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала боевых действий в Украине и после частичной мобилизации, могут подпасть под действие закона об иноагентах.
«Любой гражданин России в соответствии с Конституцией РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться», — цитирует Матвиенко телеграм-канал Совфеда.
Если человек не совершил преступлений или иных противозаконных действий, никто не препятствует его выезду, говорит спикер. По ее мнению, большинство уехавших «рано или поздно вернутся», так как они «столкнутся с ностальгией».
Также Матвиенко высказалась об «антироссийских заявлениях». «Те, которые уехали и свою страну, свою армию, своё Отечество поливают как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами, тем самым зарабатывают себе билет в это новое общество... Совесть рано или поздно у этих людей проснётся… Совесть будет мучить их», — полагает Матвиенко.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала боевых действий в Украине и после частичной мобилизации, могут подпасть под действие закона об иноагентах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 35 человек
26 октября 2022
26 октября 2022
Председатель гордумы Екатеринбурга попросил губернатора сформировать спецподразделения из ветеранов МВД
20 октября 2022
20 октября 2022