Климов: покинувшие РФ после февраля могут подпасть под закон об иноагентах
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ/council.gov.ru
Россияне, покинувшие страну после начала боевых действий в Украине и после частичной мобилизации, могут подпасть под действие закона об иноагентах.
Об этом на пресс-конференции заявил сенатор, глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор (цитата по ТАСС).
Климов полагает, что таким людям не стоит доверять работу в сфере госвласти, за них не следует голосовать при выборах на любые должности, им нельзя преподавать в государственных вузах или школах.
«Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение», — сказал сенатор. В то же время он призвал «в каждом случае разбираться индивидуально».
Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Климова об уехавших и иноагентах «его частным мнением».
Об этом на пресс-конференции заявил сенатор, глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор (цитата по ТАСС).
Климов полагает, что таким людям не стоит доверять работу в сфере госвласти, за них не следует голосовать при выборах на любые должности, им нельзя преподавать в государственных вузах или школах.
«Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение», — сказал сенатор. В то же время он призвал «в каждом случае разбираться индивидуально».
Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Климова об уехавших и иноагентах «его частным мнением».
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