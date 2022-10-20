Протоиерей из Уфы крестил солдат в чёрных мешках для «груза 200» и увидел в этом символизм
Россия и мир
Фото: страница протоиерея Виктора Иванова в ВК
Протоиерей из Уфы Виктор Иванов крестил солдат, которые находятся в зоне боевых действий, в чёрных полиэтиленовых мешках для «груза 200». Об этом священник написал на своей странице в ВК.
По его словам, крестить его попросили сами бойцы. Однако «тазика для крещения» в полевых условиях не нашлось, поэтому протоиерей предложил использовать мешки.
«Чёрные полиэтиленовые мешки, которые были использованы как сосуды для крещения, предназначались для груза "200". Да, все понимают, где находятся и что может произойти, поэтому относятся к этому, как к данности, к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор», — полагает священник.
«На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком», — пишет священник.
В этом обряде с мешками он отметил некий «символизм». «В крещении человек умирает для греха и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек — воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат», — написал протоиерей.
Священнослужители из Башкирии отправились в зону боевых действий в середине сентября. Протоиерей Виктор Иванов публикует на своей странице в ВК заметки о встречах с солдатами, рассказывает об освящении техники, раздаче икон. Судя по опубликованным фотографиям, он также поет для бойцов под гитару на небольших концертах.
По его словам, крестить его попросили сами бойцы. Однако «тазика для крещения» в полевых условиях не нашлось, поэтому протоиерей предложил использовать мешки.
«Чёрные полиэтиленовые мешки, которые были использованы как сосуды для крещения, предназначались для груза "200". Да, все понимают, где находятся и что может произойти, поэтому относятся к этому, как к данности, к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор», — полагает священник.
«На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком», — пишет священник.
В этом обряде с мешками он отметил некий «символизм». «В крещении человек умирает для греха и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек — воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат», — написал протоиерей.
Священнослужители из Башкирии отправились в зону боевых действий в середине сентября. Протоиерей Виктор Иванов публикует на своей странице в ВК заметки о встречах с солдатами, рассказывает об освящении техники, раздаче икон. Судя по опубликованным фотографиям, он также поет для бойцов под гитару на небольших концертах.
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