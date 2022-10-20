Совет при главе Владивостока одобрил установку памятника Сталину
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Во Владивостоке совет по культуре и искусству при главе города одобрил установку памятника Сталину, пишет местное ИА PrimaMedia.
«За» установку проголосовали шесть человек, три — «против», двое воздержались. По словам местных чиновников, совет поддержал «концептуальную идею», так как это «история и неразделимая часть нашей страны».
Сообщается, что ранее с соответствующим предложением в Думу обратилось местное отделение организации «Союз советских офицеров».
Теперь местные власти займутся поиском места, «нагруженного смыслами», где в будущем установят памятник, говорят чиновники.
Они уточняют, что будут использованы только внебюджетные средства.
Обновлено. Позже власти Владивостока опровергли сообщения о том, что чиновники одобрили установку памятника Сталину.
«За» установку проголосовали шесть человек, три — «против», двое воздержались. По словам местных чиновников, совет поддержал «концептуальную идею», так как это «история и неразделимая часть нашей страны».
Сообщается, что ранее с соответствующим предложением в Думу обратилось местное отделение организации «Союз советских офицеров».
Теперь местные власти займутся поиском места, «нагруженного смыслами», где в будущем установят памятник, говорят чиновники.
Они уточняют, что будут использованы только внебюджетные средства.
Обновлено. Позже власти Владивостока опровергли сообщения о том, что чиновники одобрили установку памятника Сталину.
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