Власти Владивостока назвали фейком сообщения об установке памятника Сталину
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Владивостока опровергли сообщения о том, что чиновники одобрили установку памятника Сталину.
В мэрии сообщили, что «большинство совета по культуре проголосовало против идеи», пишут РИА Новости.
Ранее местные СМИ написали о том, что «за» установку памятника проголосовало большинство членов совета, и теперь в городе подыскивают подходящее место для скульптуры.
По информации канала «Подъём», чиновники назвали эти сообщения «дезинформацией» и выясняют, как она попала в СМИ.
С сайта ИА PrimaMedia новость о памятнике убрали.
В мэрии сообщили, что «большинство совета по культуре проголосовало против идеи», пишут РИА Новости.
Ранее местные СМИ написали о том, что «за» установку памятника проголосовало большинство членов совета, и теперь в городе подыскивают подходящее место для скульптуры.
По информации канала «Подъём», чиновники назвали эти сообщения «дезинформацией» и выясняют, как она попала в СМИ.
С сайта ИА PrimaMedia новость о памятнике убрали.
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