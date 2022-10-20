Минцифры объявило о старте голосования за подключение сел к интернету в 2023 году
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Минцифры объявило о начале голосования за поселки и деревни, в которые проведут высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году.
Речь идет о населенных пунктах, где живут от 100 до 500 человек, уточняет ведомство.
«1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G», — анонсирует министерство.
Проголосовать можно двумя способами.
• По почте (в письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет). Направить письмо нужно на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2 — до 26 ноября.
• На Госуслугах, где создан специальный сервис. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября.
На Госуслугах сообщается, что Минцифры обеспечит интернетом деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы, а пользователи могут повлиять на то, где интернет появится в первую очередь.
Судя по данным с Госуслуг, уже проголосовало более 218 000 человек.
В Свердловской области, к примеру, уже отдано 2 439 голосов. В рейтинге голосования первые пять мест занимают:
- село Липино (г.о. Артемовский) — 318
- село Мелкозерово (г.о. город Алапаевск) — 247
- село Першино (г.о. Режевской) — 147
- поселок Гусевка (г.о. Ревда) — 91
- поселок Мурзинка (г.о. Новоуральский) — 70
В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане России (но проголосовать можно только за населенный пункт из региона, где вы прописаны).
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют, уточняет Минцифры.
Напомним, ранее эксперты форума «Спектр» в Сочи заявили, что в случае отключения от глобальной сети российский сегмент интернета сможет работать автономно. Готовность к автономной работе показали проведенные недавно учения.
Речь идет о населенных пунктах, где живут от 100 до 500 человек, уточняет ведомство.
«1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G», — анонсирует министерство.
Проголосовать можно двумя способами.
• По почте (в письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет). Направить письмо нужно на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2 — до 26 ноября.
• На Госуслугах, где создан специальный сервис. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября.
На Госуслугах сообщается, что Минцифры обеспечит интернетом деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы, а пользователи могут повлиять на то, где интернет появится в первую очередь.
Судя по данным с Госуслуг, уже проголосовало более 218 000 человек.
В Свердловской области, к примеру, уже отдано 2 439 голосов. В рейтинге голосования первые пять мест занимают:
- село Липино (г.о. Артемовский) — 318
- село Мелкозерово (г.о. город Алапаевск) — 247
- село Першино (г.о. Режевской) — 147
- поселок Гусевка (г.о. Ревда) — 91
- поселок Мурзинка (г.о. Новоуральский) — 70
В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане России (но проголосовать можно только за населенный пункт из региона, где вы прописаны).
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют, уточняет Минцифры.
Напомним, ранее эксперты форума «Спектр» в Сочи заявили, что в случае отключения от глобальной сети российский сегмент интернета сможет работать автономно. Готовность к автономной работе показали проведенные недавно учения.
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