Хуторцев: учения показали, что рунет сможет работать автономно
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В случае отключения от глобальной сети российский сегмент интернета сможет работать автономно. Готовность к автономной работе показали проведенные недавно учения.
Об этом на форуме «Спектр» в Сочи заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев, пишут РИА Новости.
По его словам, ежегодные учения по устойчивости и безопасности сети провели в августе. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube, сказал Хуторцев. Учения были направлены на кибербезопасность, специалисты «потренировались отражать DDoS-атаки».
В то же время Хуторцев говорит, что для того, чтобы обеспечить надежность функционирования российских ресурсов, «необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам».
Также на форуме стало известно, что в 2024 году в России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам.
Напомним, в июне в первый день приемной кампании сайты десятков российских вузов подверглись DDoS-атаке и были недоступны.
Об этом на форуме «Спектр» в Сочи заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев, пишут РИА Новости.
По его словам, ежегодные учения по устойчивости и безопасности сети провели в августе. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube, сказал Хуторцев. Учения были направлены на кибербезопасность, специалисты «потренировались отражать DDoS-атаки».
В то же время Хуторцев говорит, что для того, чтобы обеспечить надежность функционирования российских ресурсов, «необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам».
Также на форуме стало известно, что в 2024 году в России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам.
Напомним, в июне в первый день приемной кампании сайты десятков российских вузов подверглись DDoS-атаке и были недоступны.
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