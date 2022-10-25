Губернатор Ивановской области публично высказал претензии военкому из-за жалоб на «облавы»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал правительства Ивановской области/t.me/ivanovoobl
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в четверг встретился с военкомом города Иваново Максимом Ткачуком и высказал ему претензии по поводу ведения мобилизации.
«Ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал Министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации — не более 1 процента от запаса. Работать надо спокойно, планомерно», — заявил губернатор.
Видео опубликовано в официальном телеграм-канале правительства Ивановской области.
Губернатор потребовал, чтобы все нарушения были выявлены, а все виновные наказаны. Военный комиссар на это ответил: «Есть. Так точно».
О каких именно «недопустимых действиях» и облавах идет речь, не уточняется.
Ранее стало известно, что в Ярославской области сотрудники военкомата и полиция оцепили проходную завода, чтобы выдавать работникам повестки.
«Ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал Министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации — не более 1 процента от запаса. Работать надо спокойно, планомерно», — заявил губернатор.
Видео опубликовано в официальном телеграм-канале правительства Ивановской области.
Губернатор потребовал, чтобы все нарушения были выявлены, а все виновные наказаны. Военный комиссар на это ответил: «Есть. Так точно».
О каких именно «недопустимых действиях» и облавах идет речь, не уточняется.
Ранее стало известно, что в Ярославской области сотрудники военкомата и полиция оцепили проходную завода, чтобы выдавать работникам повестки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области утвердили дополнительные меры соцподдержки семей мобилизованных
25 октября 2022
25 октября 2022
Семьи мобилизованных свердловчан получат единовременные выплаты
20 октября 2022
20 октября 2022