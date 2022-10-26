В Рыбинске оцепили проходную завода, чтобы выдавать работникам повестки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Рыбинске Ярославской области полиция и сотрудники военкоматов оцепили центральную проходную завода, чтобы выдавать работникам повестки, пишет местное издание 76.RU.
По информации издания, работников ОДК «Газовые турбины», которые уходили после смены, не пропускали, сверяли фамилии со списками и отправляли мужчин в стоящий рядом автобус. Там, как утверждается, на них оформляли повестки с требованием явиться в военкомат.
Глава города Дмитрий Рудаков подтвердил журналистам 76.RU, что полиция сопровождает сотрудников военкомата, чтобы вручить повестки. Он объяснил, что это происходит у территории завода, поскольку администрация «Газовых турбин», по его информации, «уклонялась от получения повесток». «Если руководитель предприятия не вручает повестку, он должен понимать, что есть много других способов вручить повестку», — цитирует издание главу города. Также он добавил, что на предприятии на сегодня «отсутствуют законно выданные отсрочки».
Ранее жители Ярославля рассказали, что им стали выдавать повестки сотрудники регионального УГИБДД, выставившие патруль, пишет издание.
По информации издания, работников ОДК «Газовые турбины», которые уходили после смены, не пропускали, сверяли фамилии со списками и отправляли мужчин в стоящий рядом автобус. Там, как утверждается, на них оформляли повестки с требованием явиться в военкомат.
Глава города Дмитрий Рудаков подтвердил журналистам 76.RU, что полиция сопровождает сотрудников военкомата, чтобы вручить повестки. Он объяснил, что это происходит у территории завода, поскольку администрация «Газовых турбин», по его информации, «уклонялась от получения повесток». «Если руководитель предприятия не вручает повестку, он должен понимать, что есть много других способов вручить повестку», — цитирует издание главу города. Также он добавил, что на предприятии на сегодня «отсутствуют законно выданные отсрочки».
Ранее жители Ярославля рассказали, что им стали выдавать повестки сотрудники регионального УГИБДД, выставившие патруль, пишет издание.
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