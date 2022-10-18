Основатель Gulagu.net Осечкин стал фигурантом уголовного дела о «военных фейках»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении правозащитника Владимира Осечкина, сообщили в столичном СК.
Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
По данным следствия, в марте 2022 года Осечкин на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» «публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих» в Украине. «Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», —утверждают в СК.
Правозащитник уехал из РФ несколько лет назад. В СК сообщили, что его намерены объявить в розыск (хотя Осечкин, согласно базе МВД РФ, уже находится в розыске по другому уголовному делу, однако, по какой статье, не указано).
Владимир Осечкин — основатель проекта Gulagu.net, занимается защитой прав заключенных, в том числе он публиковал видео с пытками заключенных в тюрьмах.
Добавим, что сегодня стало известно, что в России впервые прекращено уголовное дело о «военном фейке».
Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
По данным следствия, в марте 2022 года Осечкин на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» «публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих» в Украине. «Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», —утверждают в СК.
Правозащитник уехал из РФ несколько лет назад. В СК сообщили, что его намерены объявить в розыск (хотя Осечкин, согласно базе МВД РФ, уже находится в розыске по другому уголовному делу, однако, по какой статье, не указано).
Владимир Осечкин — основатель проекта Gulagu.net, занимается защитой прав заключенных, в том числе он публиковал видео с пытками заключенных в тюрьмах.
Добавим, что сегодня стало известно, что в России впервые прекращено уголовное дело о «военном фейке».
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