Екатерина Мизулина требует признать ещё одну песню Оксимирона* экстремистской
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Глава «Лиги безопасного интернета», член ОП РФ Екатерина Мизулина считает, что ещё одну песню рэпера Оксимирона* нужно признать экстремистской.
Речь о песне «Ойда», клип на которую вышел 16 сентября.
«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — написала Мизулина в телеграм-канале.
Она также предлагает проверить исполнителя «на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».
Кроме того, Мизулина считает, что за признанную экстремистской песню необходимо сразу включать в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга и самого исполнителя.
Песня «Ойда» на youtube-канале рэпера набрала на данный момент более 9 млн просмотров.
Напомним, накануне Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона* «Последний звонок».
*Внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов
Речь о песне «Ойда», клип на которую вышел 16 сентября.
«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — написала Мизулина в телеграм-канале.
Она также предлагает проверить исполнителя «на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».
Кроме того, Мизулина считает, что за признанную экстремистской песню необходимо сразу включать в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга и самого исполнителя.
Песня «Ойда» на youtube-канале рэпера набрала на данный момент более 9 млн просмотров.
Напомним, накануне Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона* «Последний звонок».
*Внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов
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