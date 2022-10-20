Шойгу и Герасимов доложили Путину о тренировке стратегических сил сдерживания
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин заслушал доклад министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания.
По словам Шойгу, тренировка проводится под руководством верховного главнокомандующего, будут отработаны «задачи нанесения массированного ядерного удара Стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».
Герасимов доложил Путину, что к тренировке привлекаются ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетная подводная лодка Северного флота, а также 20 ракетоносцев дальней авиации Ту-95 МС.
По полигону «Кура» на Камчатке уже произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, сообщает Кремль.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.
По словам Шойгу, тренировка проводится под руководством верховного главнокомандующего, будут отработаны «задачи нанесения массированного ядерного удара Стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».
Герасимов доложил Путину, что к тренировке привлекаются ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетная подводная лодка Северного флота, а также 20 ракетоносцев дальней авиации Ту-95 МС.
По полигону «Кура» на Камчатке уже произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, сообщает Кремль.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.
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