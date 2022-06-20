Сайты десятков российских вузов подверглись DdoS-атаке в первый день приемной кампании
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Десятки вузовских сайтов по всей России в понедельник 20 июня оказались под DdoS-атакой. Не открываются или работают с перебоями сайты вузов в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Нижегородской областях, а также в Красноярском, Пермском крае и Бурятии.
В соцсетях и региональных СМИ сообщается о проблемах с доступом на сайты (не открываются или работают с перебоями) в следующих вузах: УрФУ, СФУ, ПГНИУ, УрГЮУ, УрГЭУ, УрГУПС, УрГАХУ, КГПУ, СибГУ, ИГУ, ТГУ, ОмГУ, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГУ, ТГМУ, ННГУ, НГТУ, НГЛУ, НГПУ и других.
Атаке подверглись преимущественно региональные вузы. Сайты МГУ и СПбГУ работают без перебоев. В телеграм-каналах сообщалось о временной остановке работы сайта МИФИ.
20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. В вузах сообщают, что сайты подверглись масштабной атаке, специалисты работают над устранением нарушений. Представители приемных комиссий отмечают, что, как правило, большинство заявок от абитуриентов поступает в электронном виде.
В соцсетях и региональных СМИ сообщается о проблемах с доступом на сайты (не открываются или работают с перебоями) в следующих вузах: УрФУ, СФУ, ПГНИУ, УрГЮУ, УрГЭУ, УрГУПС, УрГАХУ, КГПУ, СибГУ, ИГУ, ТГУ, ОмГУ, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГУ, ТГМУ, ННГУ, НГТУ, НГЛУ, НГПУ и других.
Атаке подверглись преимущественно региональные вузы. Сайты МГУ и СПбГУ работают без перебоев. В телеграм-каналах сообщалось о временной остановке работы сайта МИФИ.
20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. В вузах сообщают, что сайты подверглись масштабной атаке, специалисты работают над устранением нарушений. Представители приемных комиссий отмечают, что, как правило, большинство заявок от абитуриентов поступает в электронном виде.
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Сайты уральских вузов подверглись хакерской атаке
20 июня 2022
20 июня 2022