Сайты десятков российских вузов подверглись DdoS-атаке в первый день приемной кампании

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Десятки вузовских сайтов по всей России в понедельник 20 июня оказались под DdoS-атакой. Не открываются или работают с перебоями сайты вузов в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Нижегородской областях, а также в Красноярском, Пермском крае и Бурятии.В соцсетях и региональных СМИ сообщается о проблемах с доступом на сайты (не открываются или работают с перебоями) в следующих вузах: УрФУ, СФУ, ПГНИУ, УрГЮУ, УрГЭУ, УрГУПС, УрГАХУ, КГПУ, СибГУ, ИГУ, ТГУ, ОмГУ, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГУ, ТГМУ, ННГУ, НГТУ, НГЛУ, НГПУ и других.Атаке подверглись преимущественно региональные вузы. Сайты МГУ и СПбГУ работают без перебоев. В телеграм-каналах сообщалось о временной остановке работы сайта МИФИ.20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. В вузах сообщают, что сайты подверглись масштабной атаке, специалисты работают над устранением нарушений. Представители приемных комиссий отмечают, что, как правило, большинство заявок от абитуриентов поступает в электронном виде.