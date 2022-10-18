СМИ: в Волгограде произошёл взрыв на заводе по производству радиаторов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Волгограде произошёл взрыв на заводе по производству радиаторов, пишут СМИ.
В местных изданиях сообщается, что, по предварительным данным, есть погибшие.
Официального подтверждения это информации пока нет.
Напомним, 22 октября на «Пермском пороховом заводе» из-за аварии погибли трое работников.
Обновлено. По данным волгоградского издания V1.ru, погиб как минимум один человек, еще один получил ожоги в результате взрыва в цеху по производству радиаторов отопления. Цех получил значительные повреждения, сообщили в экстренных службах. На место выехали МЧС, пожарные, бригады скорой.
В местных изданиях сообщается, что, по предварительным данным, есть погибшие.
Официального подтверждения это информации пока нет.
Напомним, 22 октября на «Пермском пороховом заводе» из-за аварии погибли трое работников.
Обновлено. По данным волгоградского издания V1.ru, погиб как минимум один человек, еще один получил ожоги в результате взрыва в цеху по производству радиаторов отопления. Цех получил значительные повреждения, сообщили в экстренных службах. На место выехали МЧС, пожарные, бригады скорой.
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