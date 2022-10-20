Из-за аварии на «Пермском пороховом заводе» погибли трое работников
Россия и мир
Фото: сайт Пермского порохового завода/fkpppz.ru
На «Пермском пороховом заводе» из-за аварии погибли трое работников, сообщили на предприятии.
«22 октября 2022 года в 21:14 по местному времени в кабине пресса № 7 здания производства «Пластмассы» ФКП «Пермский пороховой завод» произошла авария, предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции», — говорится в сообщении.
В результате трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение больницы.
На данный момент все производства работают в штатном режиме, сообщили на предприятии. Создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства ЧП.
Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
Также завод выпускает гражданскую продукцию — лакокрасочные материалы, бактерицидные облучатели, пороховые генераторы давления для нефтедобычи, машиностроительную продукцию, полиуретан, реактивы и т.п.
«22 октября 2022 года в 21:14 по местному времени в кабине пресса № 7 здания производства «Пластмассы» ФКП «Пермский пороховой завод» произошла авария, предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции», — говорится в сообщении.
В результате трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение больницы.
На данный момент все производства работают в штатном режиме, сообщили на предприятии. Создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства ЧП.
Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
Также завод выпускает гражданскую продукцию — лакокрасочные материалы, бактерицидные облучатели, пороховые генераторы давления для нефтедобычи, машиностроительную продукцию, полиуретан, реактивы и т.п.
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