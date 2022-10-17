В Якутии домой вернули более 420 ошибочно мобилизованных
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Более 420 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись в республику. Об этом заявил депутат госсобрания Валерий Лютый, пишут РИА Новости.
Лютый поблагодарил главу республики Айсена Николаева за «позицию по возврату так называемых ошибочно мобилизованных».
Напомним, месяц назад, 26 сентября, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных граждан.
Лютый поблагодарил главу республики Айсена Николаева за «позицию по возврату так называемых ошибочно мобилизованных».
Напомним, месяц назад, 26 сентября, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных граждан.
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