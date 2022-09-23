Глава Якутии сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных граждан. Об этом он сказал на встрече с матерями и женами военнослужащих.
«Много было вопросов. Больше всего — по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек», — заявил глава региона.
Кроме того, по его словам, женщины задавали вопросы по реабилитации и трудоустройству тех, кто вернулся после службы, по оказанию психологической, юридической и финансовой помощи членам семей военнослужащих.
Ранее губернатор Омской области Бурков заявил о «непростительных ошибках» при частичной мобилизации. По его словам, поступают сигналы о том, что повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты.
«Много было вопросов. Больше всего — по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек», — заявил глава региона.
Кроме того, по его словам, женщины задавали вопросы по реабилитации и трудоустройству тех, кто вернулся после службы, по оказанию психологической, юридической и финансовой помощи членам семей военнослужащих.
Ранее губернатор Омской области Бурков заявил о «непростительных ошибках» при частичной мобилизации. По его словам, поступают сигналы о том, что повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты.
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