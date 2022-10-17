В Новосибирске скончался мобилизованный житель Тувы, ранее там погибли два призывника
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске скончался мобилизованный житель Тувы, об этом сообщается на официальном портале республики.
«Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление СКР, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.
Напомним, ранее, 4 и 7 октября, в сборном пункте в Новосибирском высшем военном командном училище скончались двое мобилизованных, сообщала региональный омбудсмен.
«Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление СКР, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.
Напомним, ранее, 4 и 7 октября, в сборном пункте в Новосибирском высшем военном командном училище скончались двое мобилизованных, сообщала региональный омбудсмен.
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